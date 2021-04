Questo 'tornado di vermi' ha sconcertato gli scienziati: ecco cos'è

Normalmente le prime piogge primaverili fanno emergere in superficie decine di lombrichi. Tuttavia, recentemente e a causa di forti piogge in una città vicino a New York, si è creato una sorta di "vortice di vermi", che ha lasciato senza parole gli scienziati.

Una residente del luogo, infatti, ha notato il 25 marzo un certo numero di vermi che avevano formato una forma simile a un ciclone. Incuriosita da questo strano fenomeno, la donna ha inviato la foto a Tiffanie Fisher, membro del consiglio comunale di Hoboken, che ha condiviso le immagini del "tornado di vermi" su Facebook.

Perché è stato creato qualcosa di così bizzarro? Poiché i vermi respirano attraverso la loro pelle, quando la pioggia pesante o persistente satura il suolo di acqua, quest'ultimi devono scavare un tunnel verso la superficie o rischiano di annegare. Nonostante siano creature solitarie, quando sono in superficie molte volte formano un "gruppo" e comunicano tra loro su dove spostarsi.

I lombrichi della specie Eisenia fetida, inoltre, formerebbero ammassi e "si influenzerebbero a vicenda per selezionare una direzione comune durante la loro migrazione" utilizzando segnali tattili". La causa del "tornado di vermi", però, è meno chiara del previsto secondo Kyungsoo Yoo, professore presso l'Università del Minnesota.

Gli esperti, in poche parole, non sanno il motivo per cui questi lombrichi abbiano formato questo ammasso, ma molto probabilmente sono stati "spinti" dal flusso dell'acqua.