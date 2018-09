Tornano su Amazon i SanDisk Days: microSD, SSD e memorie flash in offerta

Amazon continua a proporre offerte molto interessanti per i propri utenti. Il gigante degli e-commerce ha annunciato che fino al prossimo 23 Settembre si terranno sul proprio catalogo i SanDisk Days, delle giornate di promozioni dedicate alle memorie del popolare produttore.

Di seguito vi proponiamo cinque offerte ritenute interessanti dalla redazione:

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec: 57,99 Euro contro i 103,99 Euro precedenti;

SanDisk Extreme PRO 64GB, MicroSDXC Classe 10, U3, V30, A1, Velocità di Lettura fino a 100MB/s: 31,99 Euro contro i 54,99 Euro precedenti;

SanDisk Ultra Scheda di Memoria 64 GB, SDHC Classe 10, Velocità di Lettura fino a 80 MB/s, FFP: 21,99 Euro contro i 32,99 Euro precedenti;

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido, 960 GB, 2.5", Sata III: 169,99 Euro contro i 280,99 Euro precedenti;

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s: 82,99 Euro contro i 106,99 Euro precedenti.

Le promozioni non sono fino ad esaurimento scorte, il che vuol dire che sarà possibile godere di questi prezzi fino alla scadenza dell'offerta. Per consultare tutti i prodotti in offerta vi rinviamo alla homepage dei SanDisk Days, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Tutti gli articoli in offerta godono anche della spedizione Prime.