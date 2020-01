Tornano su digitale terrestre Alice e Marco Polo: ecco come vederli

A poco più di una settimana dall'interruzione delle trasmissioni, sono ufficialmente riprese sul digitale terrestre le trasmissioni di Alice e Marco Polo. Dalla giornata di oggi infatti i due canali di AlmaMedia possono nuovamente essere visti tramite i decoder. Ecco tutte le informazioni sulla sintonizzazione.

Per seguire Alice e Marcopolo è infatti necessario effettuare la risintonizzazione dei televisori e decoder, dal momento che è cambiato il mux da cui vengono trasmessi. Il nuovo è il multiplex Rete Capri (UHF 57).

Per quanto riguarda la numerazione, Alice continuerà ad essere disponibile alla posizione 221 e 223, mentre Marcopolo passerà al 222 e 224. Interessante notare come i due canali possano essere visti anche tramite streaming sui rispettivi siti web ufficiali, che consentono di seguirli in diretta da smartphone, tablet e PC.

Nessuna informazione invece sugli altri canali del gruppo: Case Design Stili e Pop Economy infatti continuano a non essere disponibili.

Questa novità si aggiunge allo spostamento di alcuni canali Mediaset e Sky di cui abbiamo avuto modo di parlare la scorsa settimana. Nei prossimi mesi, in vista dello switch al DVB-T2 potrebbero essere necessarie altre modifiche alla numerazione, anche per motivazioni puramente tecniche. Da oggi infatti è partito il trasferimento sul mux 1 Rai e Mediaset 4 dei canali "720p HEVC Main 10" che consente di verificare istantaneamente se il proprio TV o decoder è compatibile col DVB-T2.