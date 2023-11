Tornano gli eDays di eBay: 15% di sconto anche su iPhone 15, TV e prodotti Dyson

Non ci sono solo i nuovi sconti solo online di Unieuro. In giornata odierna tornano infatti anche gli eDays di eBay che permettono di godere di uno sconto del 15% su tantissimi prodotti fino al 19 Novembre 2023 alle ore 23:59.

Per godere della promozione è necessario inserire il coupon “NOVEDAYS” al momento della finalizzazione dell’ordine, a patto che il prodotto rientri tra quelli presenti nella pagina dedicata. Di seguito i dettagli dell’offerta:

Di seguito le categorie incluse:

Come si può vedere direttamente nella pagina di eBay, sono compatibili con le promozioni tantissimi prodotti anche di fascia alta, tra cui le aspirapolveri a marchio Dyson, ma anche l’iPhone 15 da 128 gigabyte che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente ed alcuni televisori a marchio Samsung. Come sempre, il consiglio è di procedere con gli ordini tenendo conto della disponibilità dei prodotti.

