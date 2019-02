Tornano gli XDays da Mediaworld: sconti su smartphone e TV fino al 27/2

Tornano su Mediaworld, fino al prossimo 27 Febbraio, gli XDays. La catena di distribuzione propone degli interessanti sconti su smartphone, televisori e prodotti d'elettronica al consumo. Vediamo di cosa si tratta.

Huawei P20 Lite brandizzato TIM può essere acquistato a 239 Euro rispetto ai 299 Euro di listino, mentre su Huawei P20 Pro Black lo sconto è di circa 200 Euro e passa a 549 Euro. Sconti anche su Huawei Mate 20 Lite, che nelle colorazioni black e blue può essere acquistato a 279 Euro.

In sconto anche il MacBook Pro da 13 pollici con processore Intel Core i5, SSD da 128 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica Iris Plus Graphics 640, che è disponibile a 1249 Euro.

Fronte TV, segnaliamo la LG LCD43 43UK6500 da 43 pollici 4K Ultra HD a 379 Euro, mentre la Samsung UE49NU71700UXZT da 49 pollici può essere portata a casa a 469 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino.



In offerta troviamo anche l'iMac da 21,5 pollici con processore Intel Dual Core i5, hard disk da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM, scheda audio integrata e processore grafico Intel Iris Plus Graphics 640, che può essere portato a casa a 1099 Euro al posto di 1349 euro.



Mediaworld propone a prezzo scontato, a 779 Euro il robot iRobot Roomba 980, per tutti coloro che intendono entrare in questo nuovo settore.

La lista completa degli oggetti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Su alcuni di questi viene anche proposto il tasso zero con tan e taeg 0 per i pagamenti a rate.

