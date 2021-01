Tornano i Like su Instagram: sarà possibile scegliere se attivarli o meno, ecco come

Instagram ha deciso di nascondere i like dalle foto degli utenti a luglio dell’anno scorso, ma ora sembrerebbe avere deciso di fare un dietrofront per accontentare sia chi apprezza questa scelta che chi non la apprezza introducendo la possibilità di mostrare o nascondere il contatore sotto le foto dalle proprie Impostazioni.

A rivelarlo tramite Twitter è l’utente Alex193a, tipster italiano che da tempo si occupa delle funzionalità in arrivo su applicazioni come WhatsApp e Instagram. L’ultima novità in questione l’ha resa nota con una serie di screenshot che potete vedere in calce all’articolo e nel thread Twitter allegato, in cui si vede chiaramente l’impostazione avanzata “Nascondi il contatore di like e visualizzazioni su questo post” con lo switch accanto. In alternativa, premendo sui tre puntini accanto alla fotografia d’interesse sarà possibile attivare o disattivare la medesima impostazione.

Allo stesso modo, sempre secondo le immagini diffuse da Alessandro Paluzzi, la sezione “Tag” risulterebbe essere stata modificata in “Post”: ciò fa pensare che in futuro ci sarà una pagina delle Impostazioni esclusivamente dedicata alla gestione dei contenuti pubblicati nella piattaforma di casa Facebook, rendendo più facile la navigazione e migliorando l’esperienza d’uso dell’utente.

Avrà successo questa scelta? Al momento dell’avvio del test, il CEO della piattaforma aveva dichiarato che nascondere il contatore dei “mi piace” era stato deciso per spostare l’attenzione degli utenti sulla qualità dei contenuti piuttosto che sulla fama dell’account, ma anche per rimuovere il “peso psicologico” che i like potevano avere sulla persona nel momento in cui riceveva meno apprezzamenti rispetto ad altri suoi conoscenti. Insomma, sarà davvero interessante vedere cosa succederà con l’approdo ufficiale di questa feature.

Rimanendo in tema Instagram, nel mese di dicembre la piattaforma ha introdotto la possibilità di completare acquisti direttamente dai mini-video Reels.