Tornano in offerta su Amazon gli Echo, Echo Dot ed Echo Flex

Dopo la scorpacciata di promozioni natalizie, Amazon torna alla carica con una nuova serie di offerte sui dispositivi della gamma Echo. Quest'oggi la società di Seattle propone degli sconti molto interessanti su Echo Flex, Echo Dot di terza generazione ed Echo.

Partendo dall'Echo Flex, ovvero il bridge che si attacca direttamente alla spina elettrica e che consente di controllare i dispositivi per la smart home tramite Alexa, può essere acquistato a 19,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l'Echo Dot di terza generazione, che nella variante senza orologio passa al prezzo di 24,99 Euro, per un risparmio di 35 Euro se si conta che il prezzo imposto è di 59,99 Euro. Lo sconto del 58% ha spinto gli acquisti, ed infatti la disponibilità è garantita solo a partire dal prossimo 31 Gennaio 2020. E' disponibile in sconto anche la versione con l'orologio, a 34,99 Euro, la metà rispetto ai 69,99 Euro di listino. In questo caso però le spedizioni sono garantite solo dal 22 Febbraio 2020, a conferma di una domanda ancora più elevata.

Infine, citiamo l'offerta sul nuovo Amazon Echo di terza generazione, che viene scontato di 20 Euro da Amazon e passa a 79,99 Euro, per un risparmio del 20%.