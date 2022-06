Tornano in offerta su Amazon le Fire TV Stick: si parte da 19,99 Euro!

Solo qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato lo sconto su Echo Dot disponibile su Amazon. Ebbene, in giornata odierna tornano disponibili a prezzi ridotti sul sito web di Jeff Bezos anche le Fire TV Stick, che partono da 19,99 Euro.

Fire TV Stick in sconto su Amazon

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro) Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro) Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 39,99 Euro (64,99 Euro)

, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 39,99 Euro (64,99 Euro) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro) Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 74,99 Euro (119,99 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a costo zero ed interessi zero. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. La consegna è comunque garantita a stretto giro di orologio: effettuando l'ordine nelle prossime 5 ore, infatti, l'arrivo a casa è previsto già per la giornata di domani.