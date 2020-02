Tornano le offerte solo per oggi di Mediaworld: gli sconti del 7 Febbraio 2020

Dopo aver lanciato nella giornata di ieri il nuovo volantino Mediaworld di Febbraio 2020, la catena di distribuzione torna alla carica oggi con le "offerte solo per oggi", che termineranno alle 23:59. Come sempre, gli sconti abbracciano anche i prodotti d'elettronica ed informatica.

L'iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte, nella colorazione verde notte può essere acquistato a 1199 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 8 da 64 gigabyte passa al prezzo di 149,99 Euro. Sconto anche sul Samsung Galaxy A70, disponibile a 329 Euro, 90 Euro in meno dai 419 Euro precedenti.

Ampio spazio anche per i televisori: l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici OLED può essere portato a casa a 1329 Euro, mentre la Samsung UE43RU7400UXZT da 43 pollici viene scontata a 379 Euro.

In sconto però troviamo anche la telecamera per la sorveglianza domestica Mi Home Security Camera 360° a 39,99 Euro, oltre che il drone DJI Mavic 2 Pro a 1384 Euro, per un risparmio considerevole rispetto ai 1499 Euro del listino. Per gli amanti dei monopattini elettrici, invece, il Segwaey Ninebot KickScooter ES1 passa a 379 euro.

Molto interessante anche l'offerta sul Mac Mini del 2018, ad 869 Euro: in questo caso la riduzione del prezzo è di 50 Euro.

