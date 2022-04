Tornano problemi display su Samsung Galaxy S20: piovono segnalazioni, cosa succede?

La gamma di smartphone Samsung Galaxy S20 è tornata in questi giorni al centro dell’attenzione della community tech e della società sudcoreana alla luce del riaffioramento di alcuni problemi del display. Non è la prima volta che se ne parla, eppure questa volta il tutto assume connotati differenti.

Nel luglio 2021, quindi ben nove mesi fa, in rete sono piovute segnalazioni in merito a malfunzionamenti del pannello Ultra AMOLED in dotazione a Galaxy S20: il problema consisteva nella presenza di aloni verdi sui bordi dello schermo quando quest’ultimo era pressoché completamente bianco. O ancora, certi report mostravano schermi verdi improvvisi mentre essi erano spenti e si connetteva il caricabatterie.

Purtroppo non abbiamo la conferma effettiva della risoluzione definitiva di questi disguidi tecnici, bensì abbiamo una loro nuova manifestazione: sempre più utenti sui forum ufficiali Samsung e non solo hanno iniziato a segnalare la presenza di linee verdi o rosa che scorrono lungo lo schermo dei loro Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. In alcuni casi il tutto si è manifestato in seguito a un recente aggiornamento, ma in molti altri si è mostrato in maniera completamente casuale.

Nel caso in cui si tratti di problemi legati al display, alla luce dell’età del dispositivo è altamente improbabile che Samsung provveda con la sostituzione o con compensi in garanzia. La speranza è, pertanto, che si tratti di semplici disguidi dati dal software. Ora come ora, Samsung sta solamente consigliando di recarsi presso Samsung Experience Store, mentre le segnalazioni aumentano coprendo sempre più parti del mondo.

Restando in casa Samsung, la società ha annunciato il primo forum internazionale sul tema del 6G.