Tornano gli RTX Days di Mediaworld: date, negozi e modelli di GPU disponibili

Tornano gli RTX Days di Mediaworld. La catena di distribuzione, attraverso un post pubblicato direttamente sul proprio account social, ha annunciato il nuovo appuntamento per coloro che sono interessati ad acquistare una scheda video.

L'8 Gennaio 2022, nella fattispecie, solo in sei negozi Mediaworld sparsi sul territorio nazionale sarà possibile acquistare le GeForce RTX 3060, 3060Ti, 3070, 3070Ti, 3080, 3080Ti e 3090. In vendita ci saranno le varianti custom di ASUS, MSI e Pny.

I sei negozi che partecipano all'evento sono i seguenti:

Milano - Viale Certosa, 29

Torino - Corso Giulio Cesare, 202/210

Padova - Via Venezia, 98

Firenze - Via S. Quirico, 165 (Bisenzio)

Caserta - Località Aurno, 1 (Marcianise)

Bari - Via Noicattaro, 2 (Casamassima)

E' stata predisposta anche una pagina ad hoc sul sito Mediaworld dove è possibile mettersi in fila. Nelle condizioni leggiamo però che "assicurarsi un posto in coda garantisce l’accesso all’area di vendita esclusiva RTX ma non la certezza della disponibilità del prodotto. L’ingresso, infatti, non rappresenta una prenotazione della scheda. È possibile acquistare un solo prodotto per cliente tra quelli disponibili al momento dell’accesso. Per accedere alla pagina di prenotazione devi essere registrato e aver effettuato il login".

Non è stata diffusa alcuna informazione, invece, sulla quantità di schede disponibili per ciascun modello.