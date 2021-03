Tornano gli sconti Amazon Warehouse: fino al 30% in meno su una selezione di articoli

Al fianco delle offerte di primavera di Amazon, tornano sulla piattaforma di Jeff Bezos dove sono nuovamente disponibili le promozioni sui prodotti Amazon Warehouse. Il colosso americano, infatti, propone una riduzione fino al 30% su una selezione di articoli.

Come leggiamo sulla pagina dedicata di Amazon Warehouse, la promozione sarà attiva fino alle 23:59 del 31 Marzo 2021. In questo lasso di tempo gli utenti potranno beneficiare di uno sconto del 30% su tanti prodotti, tra cui dispositivi d'informatica, foto e videocamere, videogiochi ed altro. "Nella pagina del prodotto, scegli l'offerta Amazon Warehouse. Lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello" precisa Amazon nelle condizioni.

I prodotti che rientrano nell'offerta sono quelli presenti in questa pagina. Amazon sottolinea che, ovviamente, l'offerta del 30% non è cumulabile con altre promozioni, motivo per cui si può godere solo di questa offerta.

I prodotti Amazon Warehouse sono usati, di seconda mano o con confezione aperta, ma Amazon garantisce tutti i vantaggi del Prime, incluse le condizioni di reso classiche.

Nel primo link presentenella notizia sono anche presenti tutte le FAQ sugli Amazon Warehouse, incluse le etichette relative alla classificazione dei prodotti che permettono di ottenere informazioni supplementari sullo stato.