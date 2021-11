Tornano gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld: le offerte del 30 Novembre 2021

Passata la "sbronza da Black Friday e Cyber Monday", Mediaworld torna alle vecchie abitudini e rilancia oggi 30 Novembre 2021 gli "Sconti Solo Per Oggi" che come sempre scadranno alle 23:59. La lista è davvero molto ampia ed include, come sempre, TV, smartphone e PC.

Partendo dai TV, il Samsung UE50TU7090UXZT da 50 pollici è disponibile a 399 Euro, rispetto ai 479 Euro di listino, mentre il Sony XR65X92J da 65 pollici viene proposto a 1299 Euro, 400 Euro in meno dai 1699 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione proposta sull'LG NanoCell 4K 55NAN0866PA 2021, che viene proposto a 824 Euro, rispetto ai 1099 Euro di listino.

Tra i PC, segnaliamo lo sconto sull'MSI Modern 14 che passa a da 699 a 599 Euro, ma è degna di nota anche la promozione sul Lenovo Notebook da 15,6 pollici, che viene proposto ad 899 Euro rispetto ai 999 Euro di listino. L'HP Elitebook X360, invece, passa a 1299 Euro, rispetto ai 1625 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l'Oppo A53s viene proposto a 159,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 199,99 Euro. Tra le offerte solo per oggi di Mediaworld troviamo anche OnePlus nord N100 da 64 gigabyte, a 199,99 Euro.

Per tutti i dettagli sulle promozioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina Mediaworld.