Tornano gli Unieuro Specials: tanti sconti fino al 10 Novembre

Unieuro torna oggi alla carica con una nuova serie di offerte, battezzate Unieuro Specials, che saranno attive fino al 10 Novembre e propongono alcuni sconti su una selezione di prodotti. Le offerte si aggiungono al nuovo volantino di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Tra gli sconti troviamo iPhone Xr da 64 gigabyte a 669 Euro nelle colorazioni corallo, nero e blu, mentre a 729 Euro troviamo la variante con 128 gigabyte di memoria interna con scocca bianca. Sempre a livello di smartphone, citiamo anche la promozione sul Samsung Galaxy A70 da 6,7 pollici con 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna a 339 Euro, il 19% in meno rispetto ai 419,99 Euro precedenti.

Per quanto riguarda iPhone Xs, il modello da 64 gigabyte oro è disponibile ad 839 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1069 Euro di listino.

In offerta anche un monitor LED, l'HP 22f da 21,5 pollici Full HD a 99,99 Euro, il 28% in meno rispetto ai 139,99 Euro di listino. Scendendo di prezzo troviamo anche l'Acer K2 K222HQL da 21,5 pollici è disponibile al prezzo di 79,99 Euro.



E' chiaro che si tratta di una lista di offerte meno ricca rispetto al volantino, ma non mancano i prodotti interessanti.

Per la lista completa dei prodotti in promozione vi rimandiamo alla pagina ufficiale.