Tornano gli Unieuro Specials: un weekend di sconti imperdibili su TV e soundbar

Parallelamente agli Star Days di Pasqua targati Euronics, Unieuro lancia anche gli Unieuro Specials che propongono un weekend di sconto imperdibili su tanti modelli di TV e soundbar.

L’LG OLED 55A26LA da 55 pollici viene proposto a 949 Euro, il 44% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il NanoCell NANO78 43NANO786QA da 43 pollici viene proposto a 399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. In sconto troviamo anche il QNED 50QNED826QB da 50 pollici, a 599,90 Euro, il 36% in meno rispetto ai 949 Euro di listino.

Fra gli altri dispositivi in offerta, segnaliamo anche il Samsung QE65Q60B da 65 pollici a 941,80 Euro, il 32% in meno rispetto ai 1401,75 Euro.

Fronte Sony, invece, è disponibile a prezzo ridotto il Sony KD-43X81K da 43 pollici a 599,90 Euro, mentre il modello da 55 pollici passa a 699,90 Euro, il 33% in meno dai 1049 Euro di listino.

Per quanto concerne le soundbar, invece, la Bose Soundbar 900 a 5.1 canali passa ad 843,37 Euro, il 18% in meno dai 1029 Euro di listino, mentre la Samsung HW-B550 a 2.1 canali viene proposta a 163,91 Euro, il 45% in meno dai 299,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.