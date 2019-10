Tornano gli X-Days Mediaworld: sconti fino al 3 Novembre

Partono oggi 28 Ottobre da Mediaworld gli X-Days. La catena di distribuzione propone fino al 3 Novembre degli interessanti sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, PC e televisori. Vediamo quali sono i migliori.

Partendo dai computer e dispositivi per la smart home, l'iMac 4K da 21,5 pollici con processore Intel quad core i5, hard disk da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM e processore grafico AMD Radeon Pro 560 con 4GB dedicate può essere acquistato al prezzo di 1479 Euro, rispetto ai 1649 Euro di listino Apple. E' disponibile in offerta anche il router FRITZ!Box 7530, al prezzo di 114,99 Euro, per un risparmio di circa 40 Euro rispetto ai 149,99 euro di listino.

Dal fronte della telefonia e smartphone, iPhone 6s Plus da 32 gigabyte è disponibile al prezzo di 379 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 449 Euro precedenti, mentre Huawei P30 da 128 gigabyte brandizzato Tre passa a 469 Euro. Tra gli sconti anche OnePlus 7T Pro con 8 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna, a 699 Euro, mentre il Galaxy S10+ da 128GB passa al prezzo di 759 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, la Samsung QE55Q8RATXZT da 55 pollici 4K è disponibile a 1479 Euro, mentre la Sony KD55AG8 con la stessa diagonale è disponibile a 1779 Euro. Tra gli sconti troviamo anche la LG OLED 55B9PLA a 1599 Euro, mentre la Sony KD75XG9505 da 75 pollici è disponibile a 2779 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.