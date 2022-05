Tornano gli X-Days da Mediaworld: sconti imperdibili fino al 25 Maggio 2022

Mediaworld lancia oggi i nuovi X-Days, che fino al 25 maggio 2022 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Partendo dal comparto della telefonia, l'Oppo Find X3 Pro è disponibile a 749 Euro, il 34% in meno rispetto ai 1149 Euro di listino. In sconto troviamo anche Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa da 45mm, che è disponibile a 759 Euro dai 789 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa da 40mm in acciaio passa a 315 Euro, con un risparmio del 54% dai 689 Euro di listino.

Per quanto riguarda le offerte nel comparto TV, audio ed home cinema invece il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici passa a 399 Euro, con uno sconto del 29% dai 569 Euro di listino, mentre l'LG NanoCell 55NAN0776PA da 55 pollici viene proposto a 499 Euro, il 50% in meno dai 999 Euro di listino.

Fronte computer e smart home, invece, l'iMac da 24 pollici con processore M1 ed SSD da 512 gigabyte passa a 1779 Euro, rispetto ai 1949 Euro di listino. Huawei MatePad T10 2021 invece è disponibile a 133,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.