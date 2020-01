Tornano gli X-Days di Mediaworld: tanti sconti fino al 26 Gennaio

Mediaworld annuncia oggi il lancio degli X-Days, undici giorni di promozioni che scadranno il 26 Gennaio e consentiranno di portare a casa tanti prodotti d'elettronica ed informatica a prezzi ridotti. Le offerte sono davvero tante, vediamo di cosa si tratta.

Dal fronte dei computer e smart home, il MacBook Air da 13 pollici con 256GB di memoria interna può essere acquistato a 1349 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1549 Euro di listino, ma nella stessa categoria troviamo anche l'iPad Mini da 7,9 pollici WiFi Only e con 64 gigabyte di storage a 399 Euro.

Passando al comparto dei PC da gaming, invece, il Lenovo Legion Y740 è disponibile a 2199 Euro, rispetto ai 2499 Euro precedenti, ma sono disponibili anche tastiere come la Corsair K95 a 189,99 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia e dispositivi indossabili, invece, Oppo Reno 2 può essere acquistato a 199 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10e da 128GB passa a 429 Euro, con un risparmio superiore ai 300 Euro rispetto ai 779 Euro precedenti. In sconto troviamo anche Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa da 44 millimetri a 569 Euro, ma sempre restando in ambito Apple segnaliamo anche l'offerta su iPhone Xs Max da 64 gigabyte, ad 899 Euro rispetto ai 1189 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.