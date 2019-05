Tornano gli X-Days di Mediaworld: tanti sconti tino al 19 Maggio

A ventiquattro ore dal lancio del Red Price, Mediaworld annuncia un nuovo volantino, valido solo online, e battezzato "X-Days". Le promozioni saranno valide fino al prossimo 19 Maggio ed includono anche consegna standard gratuita su tutti i prodotti che rientrano nel volantino.

Sono davvero tanti i prodotti in offerta, che come sempre in questi casi abbracciano varie categorie di prodotti.

Partendo dal mercato dei PC, Huawei MateBook D è disponibile a 549 Euro, mentre Surface Pro di Microsoft con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte passa a 949 Euro. In offerta anche l'iMac da 21,5 pollici con 1 terabyte di hard disk, 8 gigabyte di RAM, processore Intel Quad Core i5 e processore grafico AMD Radeon Pro 555, che può essere portato a casa a 1249 Euro. L'iPad di Apple del 2018 nella configurazione WiFi Only e 32 gigabyte di memoria è disponibile a 299 Euro.

Dal fronte della telefonia, OnePlus 6T nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna passa a 539 Euro, mentre iPhone X da 256 gigabyte è disponibile a 979 Euro. In offerta troviamo anche il Galaxy Note 9 da 512 gigabyte, a 749 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

