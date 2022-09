Tornano XDays Mediaworld: grandi offerte online su elettronica fino 14 settembre

In questi giorni Mediaworld sta facendo le cose in grande: oltre alla ottima offerta sullo smart TV Xiaomi, la catena di distribuzione rilancia l’iniziativa XDays fino al 14 settembre per proporre molti altri dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi competitivi. Di seguito troverete una breve rassegna dei migliori prodotti in sconto.

Partiamo dagli smartphone con un trio low-cost firmato Samsung: abbiamo il modello Samsung Galaxy A13 a 173,99 euro anziché 219,90 euro nella versione da 128 GB, oppure il Samsung Galaxy A22 5G a 199,99 euro al posto di 249,99 euro, questa volta con 64 GB di archiviazione. Infine, troviamo il Samsung Galaxy A52 da 128 GB a 249,99 euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate tasso zero.

Non cambiamo marchio e diamo una rapida occhiata ai migliori smart TV Samsung in offerta: abbiamo una versione LED Crystal UHD da 55 pollici a 399 euro grazie a un taglio del 42,91% sul listino, seguito dal Samsung UE50AU8070UXZT a 379 euro anziché 639 euro. Scende invece da 499 euro a 289,99 euro un Samsung The Frame QLED da 32 pollici. Citiamo infine un TV Philips 4K del 2021 venduto a 349 euro, alternativa interessante alla luce del taglio del 42% circa.

Chiudiamo questa rassegna con alcuni notebook HP in offerta: il laptop HP 15S-FQ2061NL scende da 549 euro a 369 euro, mentre l’HP 250 G8 passa da 799 euro a 604 euro. Spostandoci sempre più verso la fascia alta abbiamo dunque l’HP Envy 13-BA1020NL a 799 euro, quando normalmente ne costerebbe 1.099. Infine, proponiamo l’Apple MacBook Pro M1 da 1 TB a 2.446 euro, in calo dagli 2.849 euro di listino.

Rammentiamo infine che tutte queste promozioni sono valide solamente online e fino alle 23:59 del 14 settembre prossimo.

Sempre da Mediaworld potete trovare anche un monitor da gaming Samsung Odyssey al 40% in meno.