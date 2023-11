Abbiamo fatto tornare in vita questo animale dopo 450 milioni di anni... in un certo senso

Ogni volta che scende in campo la robotica, vi è sempre grande curiosità. Questa volta nel recente studio pubblicato nella National Academy of Sciences, un team di ricercatori ha portato in vita un animale estinto ben 450 milioni di anni fa. Sarà davvero possibile?

Nonostante questa volta non si tratti sicuramente di dover resuscitare vermi dopo 46.000 anni, un nuovo ed affascinante robot che potete visionare nel link in calce, rappresenta la perfetta replica di un pleurocistide, ovvero un piccolo organismo marino divenuto tra i primi in assoluto ad utilizzare una sorta di apparato muscolare, che apparteneva al phylum degli echinodermi. Per avere un’idea più chiara, parliamo nello specifico di tutti quegli animali che al giorno d’oggi comprendeno ad esempio i ricci di mare o le stelle marine.

Per una perfetta ed accurata ricostruzione, il team di ricercatori si è basato naturalmente sui vari (seppur pochi) fossili rinvenuti nel corso degli anni. Il risultato finale è stato realizzato grazie ad una sapiente combinazione di elementi e polimeri stampati in 3D. In tal modo è stato possibile simulare anche la flessibilità muscolare dell’animale.

Nello specifico, il tronco muscolare era probabilmente fondamentale per il movimento dell’organismo permettendogli di muoversi sul fondale marino spingendo l’animale in avanti. A quanto pare però, ci troviamo davanti ad una vera e propria innovazione in ambito robotico e non solo.

Il robot pleurocistide fa parte infatti di un nuovo campo di ricerca definito paleobionica. L’obiettivo principale, risiede proprio nel replicare organismi oramai estinti attraverso materiali morbidi e flessibili. Solo in tal modo sarà possibile comprendere meglio i fattori biomeccanici che hanno guidato l’evoluzione delle varie specie viventi.

"Portare una nuova vita a qualcosa che esisteva quasi 500 milioni di anni fa è emozionante di per sé, ma ciò che ci entusiasma davvero di questa svolta è quanto saremo in grado di imparare da essa", ha affermato Phil LeDuc , coautore dello studio.

Lavorare con i robot ci fa diventare più pigri? Sicuramente in questo caso il problema non si pone, anzi, simili robot risultano essere decisamente affascinanti e senza ombra di dubbio utili per farci imparare qualcosa in più su ciò che ci circonda.