Tornare a camminare grazie alle lamprede: L'innovativo studio sulla rigenerazione

Un team multidisciplinare di scienziati degli Stati Uniti, partendo da oltre 50 anni di studi ed osservazioni su un particolare tipo di pesce, la lampreda, conosciuto per la sua notevole capacità di riprendersi dalle lesioni del midollo spinale, ha svolto una importante ricerca per scoprire nuovi approcci terapeutici anche negli esseri umani.

Nel nuovo documento pubblicato sulle pagine di Proceedings of the National Academy of Sciences, la Dott.ssa Christina Hamlet, della Bucknell University, insieme alla Dott.ssa Jennifer R. Morgan, del Marine Biological Laboratory (MBL), e ad altri collaboratori, hanno utilizzato un modello matematico per dimostrare come le lamprede siano in grado di utilizzare il feedback del rilevamento del corpo per riacquistare le capacità di movimento dopo una importante lesione spinale.

Le lamprede infatti, a differenza degli esseri umani e di altri mammiferi, hanno la straordinaria capacità di riprendersi rapidamente, e quasi completamente, anche dopo gravi lesioni del midollo.

In precedenza, la Dott.ssa Morgan aveva già scoperto come, oltre all'importante ruolo della rigenerazione neurale, nel ​​recupero delle lamprede vi dovesse essere comunque implicato qualche altro meccanismo fondamentale.

Infatti, dai dati biologici e funzionali raccolti, in queste creature solo una piccola percentuale dei neuroni e delle connessioni neuronali viene effettivamente ripristinata dopo una lesione spinale. Cosa aiuta quindi le lamprede a tornare a muoversi come prima del danno?

"Come puoi ottenere un sistema nervoso funzionante con solo alcune piccole connessioni sparse? Sarebbe possibile aumentare il feedback sensoriale e ripristinare il movimento? Avevo tutte queste domande su come ciò potesse funzionare che mi assillavano", ha affermato la Dott.ssa Morgan, scienziata dell'MBL e direttrice dell'Eugene Bell Center for Regenerative Biology.

Il team ha quindi iniziato a studiare, attraverso anche modelli matematici che imitavano il movimento delle creature, diversi scenari di lamprede con lesioni spinali, inclusi quelli biologicamente plausibili e non plausibili, presupponendo l'assenza di rigenerazione neurale attraverso la lesione del midollo spinale.

I risultati hanno poi dimostrato ciò che gli scienziati si aspettavano. Avevano infatti ipotizzato che le lamprede potessero utilizzare il feedback del rilevamento del corpo (chiamato anche propriocezione o cinestesia) per guidare i loro movimenti oltre alle connessioni neurali discendenti nel midollo spinale.

Ed è stato proprio così. Anche con una moderata quantità di feedback sensoriale, nei modelli biologicamente plausibili vi era un sorprendente recupero delle capacità di movimento, e dove vi era presente un feedback sensoriale più forte ciò ha portato ad un miglioramento ancora maggiore.

Il team spera che questo studio possa contribuire allo sviluppo di terapie per gli esseri umani con lesioni spinali o patologie che influenzano il movimento. Incorporando il feedback del rilevamento del corpo nelle interfacce dei dispositivi di supporto, si potranno infatti generare movimenti più fluidi dopo gli infortuni, e con questa nuova ricerca si potrà capire sia la quantità che il tipo di feedback di cui gli esseri umani hanno bisogno.

