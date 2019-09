Tornare all'era pre-smartphone? Ci aiutano Mudita e il co-fondatore di CD Projekt

Abbiamo già parlato diverse volte su queste pagine del crescente bisogno di tornare all'era pre-smartphone da parte di molte persone. I casi di utenti intenzionati ad acquistare cellulari in grado solamente di effettuare quelle poche azioni necessarie alla vita quotidiana continuano a crescere e la storia di Mudita ne è un'altra prova.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un progetto che è riuscito a raccogliere 100.000 dollari su Kickstarter in appena un'ora dal lancio della campagna. Numeri da capogiro, ma cosa avrà mai attirato così tanto l'attenzione dell'utenza? Ebbene, Mudita Pure viene definito dai suoi creatori come un "telefono minimalista". Si tratta di un dispositivo che non dispone di nessun tipo di social network o browser.

Mudita Pure nasce con in mente la salute mentale e fisica delle persone, proponendosi di farle allontanare il più possibile dallo smartphone. In parole povere, parliamo di una soluzione che prova a combattere l'eccessivo utilizzo dei dispositivi mobili. Inoltre, l'azienda dietro al progetto ha anche abbassato al minimo possibile i valori SAR. Basti pensare al fatto che un iPhone X si attesta circa su 1,08 W/kg, mentre il "telefono minimalista" arriva appena a 0,08 W/kg.

Mudita Pure è in grado di inviare SMS ed effettuare chiamate, ma dispone anche di diverse altre caratteristiche. In particolare, il display è un E-Ink (quindi non emette luce blu) ed è presente un lettore musicale integrato. Non mancano anche un "timer per la meditazione" e il supporto al Bluetooth. Interessante anche lo slider fisico per attivare la modalità "Non disturbare". Stando all'azienda, l'autonomia del telefono dovrebbe essere pari a due settimane, mentre gli altoparlanti sono stati realizzati in collaborazione con Harman.

Da notare il fatto che Mudita è stata fondata da Michal Kicinski, co-fondatore di CD Projekt, ovvero la software house polacca che ha dato vita a capolavori del calibro di The Witcher 3.

Il prezzo di partenza per aggiudicarsi un Mudita Pure tramite Kickstarter è di 236 euro (spese di spedizione non incluse). Al momento in cui scriviamo, il progetto ha già ottenuto oltre 163.000 euro e mancano più di 20 giorni alla fine della campagna