Se tornassimo indietro nel tempo fin quando riusciremmo a parlare in inglese?

C'è un fenomeno affascinante nella lingua inglese noto come il Grande Spostamento delle Vocali, un cambiamento radicale nella pronuncia delle vocali lunghe che ha avuto luogo tra il XV e il XVIII secolo. Cosa ha scatenato questo evento e come ha influenzato la comprensione dell'inglese nel corso dei secoli?

Facciamo un piccolo esperimento mentale: immaginate di viaggiare indietro nel tempo e di cercare di comunicare con gli abitanti dell'Inghilterra medievale. Se vi trovaste nel 1800, probabilmente non avreste problemi a comprendere o a leggere un libro di quel periodo. Tuttavia, andando ancora più indietro nel tempo, le cose diventerebbero decisamente più complesse, in gran parte a causa di questo misterioso spostamento delle vocali.

Durante questi secoli, ci fu una sorta di "catena" di cambiamenti nella posizione verticale della lingua durante l'articolazione delle vocali lunghe. Ad esempio, la parola "sheep" veniva pronunciata in modo simile all'attuale "shape". Questi cambiamenti non furono uniformi in tutte le parole e, in alcuni casi, alcune pronunce antiche sono ancora conservate in certi dialetti regionali.

Perché si è verificato questo spostamento? Le teorie sono molteplici. Alcuni suggeriscono che, a seguito della Peste Nera, molte persone si trasferirono a Londra, portando con sé una varietà di dialetti e pronunce. Altri ritengono che l'espansione delle classi medie abbia giocato un ruolo, con le persone che cercavano di imitare le pronunce delle classi superiori.

Una teoria particolarmente intrigante suggerisce che, durante le guerre contro la Francia, gli inglesi abbiano modificato la loro pronuncia per distanziarsi dalle sonorità francesi.