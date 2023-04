Sono tornate! Perché questo fastidioso animale non ci punge?

È inutile girarci intorno: sono tornate! Stiamo oramai entrando in quell’amato periodo dell’anno in cui saremo circondati ogni giorno e ad ogni ora da questi piccoli ospiti. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché i maschi di zanzara si avvicinano a noi senza pungerci?

Dopo aver visto come impedire alle zanzare di pungerci, uno studio pubblicato su bioRxiv tenta di proporre una plausibile risposta a questa curiosa domanda. Nonostante per noi rappresentino esclusivamente un fastidio, le zanzare sono in realtà le principali responsabili di quasi un milione di morti ogni anno, in quanto portatrici di note malattie come la malaria.

Sicuramente saprete perfettamente come siano solo le femmine a succhiarci il sangue. I più attenti di voi, avranno però notato come anche i maschi continuano incessantemente a ronzarci intorno. Quale potrebbe essere la principale motivazione alla base di questo curioso comportamento? Vi diamo un indizio: c'entrano le possibilità di accoppiarsi.

I ricercatori hanno accuratamente studiato una particolare zanzara, nota per essere molto pericolosa: l’Aedes aegypti, chiamata anche la zanzara della febbre gialla. Nello specifico, l’esperimento realizzato dal team dell’università di Melbourne risulta essere alquanto discutibile dal punto di vista etico. Sono stati reclutati 11 volontari posti in un tendone e successivamente gli sperimentatori hanno letteralmente liberato 100 maschi di zanzara della febbre gialla, studiandone i movimenti per mezz'ora.

I primi risultati hanno chiaramente dimostrato come i maschi non fossero mai entrati in un tendone senza esseri umani presenti, cosa che veniva invece fatta nel caso contrario. Proprio in quell’esatto momento, sono entrate in scena le femmine.

Iniziando ad osservare i nuovi pattern comportamentali, si è scoperto che sia che sono attratte dagli umani in generale e da alcuni individui in modo particolare, sia che i maschi tendono a seguirle senza sosta. È dunque possibile, che le scelte dei maschi siano influenzate da quelle delle femmine. A questo punto potrebbe sorgere una nuova domanda: perché mai i maschi dovrebbero venire attratti da quella che non è una fonte di cibo, come gli esseri umani?

Se da un lato il fatto che le zanzare amplificano l’olfatto per individuare le prede sia una dimostrazione di quanto siano evolute, dall’altro sono pur sempre animali, ragion per cui appare molto probabile che sappiano che dove ci siamo noi ci sono anche le femmine. Morale della favola? Ci ronzano intorno con la speranza di incrociare una partner.