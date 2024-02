Siamo tornati sulla Luna sottovalutando un importantissimo aspetto

Il 22 febbraio ha segnato un momento storico nell'esplorazione spaziale con l'atterraggio del lander Odysseus sulla superficie lunare. L’evento è importante dal punto di vista scientifico e tecnologico ma apre la strada a questioni legali ed etiche riguardanti l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio extraterrestre.

L'atterraggio di Odysseus è il primo passo di un'azienda privata sulla luna, nonché il ritorno degli Stati Uniti su questo corpo celeste dopo più di cinquant'anni. Il prossimo passo sarà quello di mettere in piedi le prime missioni commerciali, ma questo implica lo stabilire delle regole chiare per la gestione delle risorse del satellite e la protezione dei siti di interesse scientifico e culturale.



La questione delle "leggi lunari" diventa quindi centrale, considerando che l'attuale quadro normativo, basato principalmente sul Trattato dello Spazio Esterno del 1967, offre solo principi generali e non leggi specifiche. Questo trattato stabilisce che gli stati sono responsabili per i danni causati dai loro oggetti spaziali e che dovrebbero evitare la contaminazione nociva dello spazio e dei corpi celesti, ma non tratta in maniera dettagliata la questione della proprietà delle risorse o la gestione delle attività commerciali.

È una questione da affrontare nei prossimi anni visto che i viaggi interstellari sono la realtà grazie all'antimateria.

La comunità internazionale sta facendo passi avanti nella discussione su come regolare l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio, come dimostra l'attività del Comitato delle Nazioni Unite per l'Utilizzo Pacifico dello Spazio Extra Atmosferico. Inoltre, iniziative come "For All Moonkind" mirano a proteggere i siti di atterraggio e altri siti storici sulla luna, mentre il Canada ha esteso la propria giurisdizione legale al satellite terrestre, dimostrando un crescente riconoscimento della necessità di una regolamentazione più dettagliata.