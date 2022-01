Torneo di Minecraft finisce malissimo: un intero Stato è rimasto senza internet

Minecraft sembra essere diventato un gioco "sfortunato" nelle ultime settimane: dopo che proprio tramite il sandbox di Mojang è stata scoperta la grave vulnerabilità Log4Shell, nelle scorse ore sempre Minecraft è stato tra i protagonisti di un attacco DDoS che ha lasciato priva di internet un'intera nazione.

Il Paese interessato dall'attacco è stato il piccolo principato montuoso di Andorra, situato in mezzo ai Pirenei al confine tra Francia e Spagna. Lo Stato, che conta una popolazione di 77.265 persone, ha un solo ISP, Andorra Telecom, che nelle scorse ore ha subito diversi attacchi DDoS durante un torneo di Minecraft su Twitch.

Il torneo, chiamato The Squidcraft Games, si svolge su un server Minecraft chiamato Squidcraft, le cui regole sono state impostate per emulare la famosissima serie di Netflix Squid Game. Alla competizione hanno partecipato 150 giocatori, in maggioranza provenienti da Andorra.

Dopo che il primo girone del torneo si è svolta senza intoppi, durante il secondo giorno di competizione Andorra Telecom è stata vittima di molteplici attacchi DDoS, che pare siano stati portati avanti da alcuni streamer esclusi dal gioco (o da dei loro fan) come forma di "vendetta" contro i giocatori del Principato, oppure da altri partecipanti ancora in gara e provenienti da altri Paesi, che speravano di utilizzare l'attacco DDoS per avvantaggiarsi, vincendo infine il premio in denaro proposto dalla competizione.

L'attacco ad Andorra Telecom, infatti, ha bloccato ogni connessione del principato a internet, impedendo così ai giocatori provenienti dallo Stato dei Pirenei di completare le prove previste dal torneo: in questo modo, buona parte dei giocatori di The Squidcraft Games sono stati esclusi dalla competizione, lasciando gli streamer provenienti dall'estero a contendersi il premio finale del torneo.

L'attacco DDoS è durato circa un'ora, ma è stato prontamente risolto da Andorra Telecom, che ha pubblicato a riguardo anche un tweet, che trova in calce (in spagnolo). Gli organizzatori del torneo, tuttavia, hanno dovuto bannare dalla competizione tutti gli streamer del Principato, adottando una misura dura ma considerata necessaria da Squidcraft per consentire la prosecuzione del gioco senza che Andorra subisse altri attacchi DDoS.

Dopo l'eliminazione in massa di quasi 100 giocatori tra sabato e domenica, The Squidcraft Game proseguirà su Twitch fino a martedì 25 gennaio: al momento, tuttavia, rimangono in gioco solo 42 streamer.