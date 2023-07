La torre di controllo dirotta un volo a Malta: il pilota disegna una rotta a forma di pene

È diventata rapidamente virale la storia che ha avuto come protagonista un pilota dell’Airbus di Lufthansa che, evidentemente scontento per la decisione arrivata dalla torre di controllo che ha dirottato un volo proveniente da Francoforte e diretto a Catania a Malta proprio mentre stava atterrando, ha disegnato una rotta a forma di pene.

La vicenda è diventata di dominio pubblico grazie a FlightRadar24, la piattaforma online che permette di tracciare i voli. A causa del forte vento, la torre di controllo ha deciso di dirottare a Malta il volo, ma il pilota non l’ha apprezzato ed ha iniziato a disegnare nei cieli un simbolo fallico che ovviamente è stato registrato da FlightRadar24. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso 28 Luglio 2023, ed ha avuto come protagonista il volo LH306, vale a dire un Airbus A321 della compagnia aere tedesca. Inutile dire che l’immagine ha rapidamente fatto il giro del web ed è oggetto di meme su Facebook, Instagram ed anche Twitter.

La stagione estiva in corso è stata costellata da un caro voli salatissimo: i prezzi hanno toccato fino a 30mila Euro per le mete esotiche. Non sono però mancati i disagi e sono tanti coloro che lamentano ritardi con i voli o cancellazioni. Un ruolo però lo sta giocando anche il maltempo.