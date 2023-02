La Torre Eiffel inizialmente doveva essere posizionata a Barcellona? Ecco la verità

Simbolo della Francia e di Parigi, la Torre Eiffel è uno dei monumenti più riconosciuti al mondo e attira da sola circa sette milioni di persone all'anno. All'inizio della sua storia la costruzione doveva essere solo temporanea, ma come ben sappiamo l'idea è stata ben presto abbandonata in favore di una sua permanenza a tempo indeterminato.

Tuttavia si dice che Parigi non fosse l'obiettivo iniziale di Gustave Eiffel, che originariamente voleva costruire la Torre Eiffel a Barcellona per un evento che ci sarebbe stato da lì a poco, ovvero l'Esposizione Universale del 1888. L'idea venne rifiutata perché i funzionari della città pensavano che sarebbe stata troppo grande e costosa... o almeno questo è quello che si dice.

Non sono mai state trovate affermazioni ufficiali da parte di Eiffel per la pianificazione dell'esposizione, mentre altre fonti ancora sostengono che fu addirittura il governo spagnolo a rifiutare la richiesta di costruzione da parte dell'ingegnere e imprenditore francese, bollandola come "non adatta" per la capitale del paese.

Tuttavia questa potrebbe essere solo una "bufala storica" e sembra essere stata bollata come tale da un giornalista spagnolo, Lluis Permanyer, che ha studiato tutti i registri de "La Vanguardia", un giornale molto venduto e presente durante gli anni della costruzione della torre. Quello che ha scoperto il giornalista è che Eiffel firmò l'accordo per la torre per l'evento dell'Esposizione Universale con il governo parigino il 30 marzo 1885, mentre Barcellona ufficializzò la scelta di ospitare la fiera il 18 giugno 1885.

Ciò rende improbabile una proposta per la Torre Eiffel a Barcellona prima di Parigi.