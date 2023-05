La Torre di Pisa è stata concepita storta oppure no?

La Torre di Pisa è una tappa obbligatoria per chi si trova a fare un giro turistico in Toscana. L’inclinazione obliqua che la caratterizza è uno dei soggetti più amati dai fotografi di passaggio; ma fu concepita effettivamente in questo modo oppure ci sono altre cause dietro la pendenza della struttura?

La Torre di Pisa fu costruita tra il 1173 e il 1372 ed era stata realizzata per essere il campanile della vicina Cattedrale di Santa Maria Assunta. Durante i due secoli di lavori, gli operai notarono che la torre iniziò ad inclinarsi verso nord, perciò si avviarono dei lavori per rimettere “in piedi” l’imponente struttura. Tuttavia, non riuscirono nell’impresa e quello che doveva essere un campanile continuò a sprofondare nel corso dei secoli successivi.

Ma come è potuta accadere una cosa simile? Secondo gli esperti, l’inclinazione della torre è stata causata dalla qualità paludosa del suolo su cui è stata costruita e incapace di sostenere il peso di una costruzione tanto ambiziosa. Inoltre, alla base dell’edificio sono stati impiegati i materiali più leggeri, come il marmo, e ciò ha contribuito ad aumentare la pendenza.

Nondimeno, secondo un documento pubblicato nel 2008 dal professor John Burland, dell’Imperial College di Londra, gli operai avrebbero inclinato intenzionalmente la torre, onde evitare possibili crolli a causa di un terremoto. L’esperto spiega che i costruttori del tempo erano ben consapevoli della fragilità del terreno e dei frequenti terremoti; perciò, il loro progetto era quello di creare un edificio in grado di oscillare e flettersi durante eventuali sismi, evitando così il crollo.

Tuttavia, non ci sono prove che avvalorano questa teoria.