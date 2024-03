I Torrent stanno morendo: fine di un era. Il colpevole? Lo streaming legale

Sebbene i dati mostrino che gli utenti sono sempre più stufi dei troppi abbonamenti per lo streaming, una nuova ricerca pubblicata in rete mostra che i download tramite Torrent siano calati in maniera drastica.

I nuovi dati pubblicati dalla società canadese Sandvine mostrano come BitTorrent non sia più la prima fonte di traffico in upload di internet, a discapito di servizi di cloud storage, YouTube ed altre applicazioni. Si tratta di un cambiamento per certi versi epocale, dal momento che nel 2004 alcune ricerche mostravano che BitTorrent era responsabile per il 35% del traffico internet totale: un numero impressionante, in un’epoca in cui la condivisione di file tramite reti p2p rappresentava la principale fonte di traffico.

Due decenni dopo, tali dati sembrano lontani anni luce, grazie alla crescita di servizi come YouTube, Netflix e TikTok, che hanno portato ad un calo dei download illegali ed anche ad una crescita del loro utilizzo. Anche tra gli utenti che solitamente fruiscono di contenuti pirata, la condivisione file non è più rilevante come fino a qualche anno fa: la maggior parte dei contenuti piratati infatti si basano sullo streaming ed i Torrent hanno perso praticamente tutta la loro quota di mercato.

I dati recenti mostrano che, a discapito di quanto avvenuto fino a qualche anno fa, BitTorrent ha anche perso il primato nella classifica degli upload, sebbene abbia ancora una certa rilevanza sulle reti fisse dove rappresenta il 4% della larghezza di banda. Ovviamente, non tutto il traffico può essere misurato dal momento che sempre più persone si affidano alle VPN.

