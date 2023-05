Tortano e casatiello: non sapete qual è la vera differenza

Approfittiamo dell’ormai passata Pasqua di quest’anno per disquisire di un tema molto caro a noi italiani (senza esser perseguitati): qual è la differenza tra tortano e casatiello? Queste pietre miliari della nostra tradizione culinaria sono spesso confuse tra di loro, ma in realtà differiscono per la presenza di alcuni ingredienti.

Il casatiello è un piatto tipico della cucina campana (è molto popolare soprattutto a Napoli, durante le festività pasquali) e si tratta di una torta salata, preparata con della pasta lievitata e farcita con salumi, formaggi e uova sode. Solitamente, come affettati, vengono inseriti la soppressata, la pancetta e il prosciutto cotto; invece, per i formaggi, c’è una scuola che predilige il pecorino e una il provolone. Le uova sode, solitamente quattro, sono inserite e poste agli angoli della torta.

Il tortano, come il casatiello, sembrerebbe avere origini campane, anche se qualcuno riconduce la paternità alla cucina emiliana e romagnola. Anch’essa una torta salata di pasta lievitata, il tortano è farcito con prosciutto cotto, salame, formaggio e uova sode; in questa ricetta, pare non sia contemplata né la pancetta né la soppressata. La differenza visiva più lapalissiana è l’assenza delle uova sode intere agli angoli della torta; esse sono esclusivamente inserite a pezzettini all’interno del prodotto.

Insomma, qualsiasi sia il vostro modo di preparare il tortano e il casatiello, sarà sicuramente una delizia, soprattutto se preparato in compagnia! Attenzione, però: non v’azzardate a metterci i wurstel!

