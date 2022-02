Toshiba annuncia gli Hard Disk del futuro: 26 TB nel 2022, 40 TB nel 2027!

Toshiba ha lasciato il mercato dei laptop nel 2020, iniziando una riorganizzazione interna che ha portato l'azienda a concentrarsi, tra le altre cose, sulle sue tecnologie per Hard Disk e SSD. Quasi due anni dopo, pare che la scelta abbia dato i suoi frutti, dal momento che Toshiba ha annunciato degli Hard Disk da 26 e 40 TB in arrivo in futuro.

La notizia arriva a una decina di giorni dal record di Seagate per l'Hard Disk più capiente in commercio, la cui memoria è di "soli" 22 TB. Durante un incontro con gli investitori, Toshiba ha spiegato i suoi piani a lungo termine, in particolare quelli relativi al prossimo quinquennio, cioè fino alla fine del 2027.

Tra questi piani vi è l'annuncio di un Hard Disk da 26 TB, in arrivo entro la fine dell'anno, mentre l'aumento della dimensione delle memorie potrebbe portare, entro il 2027, al lancio di un Hard Disk Toshiba da 40 TB o più: con queste tecnologie, l'azienda giapponese spera di emergere nel mercato delle tecnologie e delle memorie next-gen, soprattutto in campo server.

Non è ancora chiaro quale strada tecnologica adotterà Toshiba per le sue strategie future: al momento, infatti, l'hard disk più capiente dell'azienda è da 18 TB ed utilizza nove piatti di alluminio insieme alla tecnologia FC-MAMR, ovvero flux-control microwave-assisted magnetic recording technology. A quanto pare, l'azienda starebbe per lanciare un HDD da 20 TB che utilizza questa tecnologia in combinazione con ben dieci piatti di alluminio, in modo da aumentare la capacità della memoria.

L'uscita della memoria da 20 TB dovrebbe permettere a Toshiba di contendere il mercato a colossi come Seagate e Western Digital, ma le vere innovazioni dovrebbero arrivare solo più tardi: entro la fine dell'anno fiscale 2022, cioè marzo 2023, l'azienda giapponese lancerà un HDD da 26 TB a dieci piatti, che utilizzerà la nuova tecnologia MAS-MAMR.

Gli step successivi, sempre utilizzando la stessa tecnologia, saranno il passaggio ad 11 piatti di alluminio, che dovrebbe portare al rilascio di un HDD da 30 TB nel 2023-2024, e poi ad una memoria da 35 TB nel 2025. Dall'anno fiscale 2026 in poi, invece, l'azienda si concentrerà sulla produzione di un Hard Disk da 40 TB.

Raghu Gururangan, Vice Presidente di Toshiba America, ha commentato i piani dell'azienda spiegando che "Toshiba lavora a stretto contatto con le compagnie del Cloud per capire esattamente le loro richieste in termini di capacità e di performance, e la nostra abilità nell'utilizzare le tecnologie next-gen sarà centrale per andare incontro ai bisogni dei nostri clienti. Anni di stretta collaborazione con i nostri fornitori di componenti stanno portando a innovazioni tecnologiche di grande impatto, permettendoci di ottenere capacità più elevate, che riducono i costi totali dei nostri nuovi HDD".