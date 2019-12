Totale transizione all'energia pulita possibile entro il 2050, affermano scienziati

Se vogliamo salvare il nostro pianeta dal riscaldamento dobbiamo smettere di utilizzare i combustibili fossili e iniziare ad adoperare fonti di energia più pulita e, sopratutto, rinnovabile. Da questo punto di vista, degli scienziati hanno "escogitato" un modo per trasferire completamente 143 paesi verso fonti energetiche pulite entro il 2050.

Questo loro piano potrebbe ridurre - di oltre la metà - la domanda di energia globale entro 30 anni e utilizzando un tipo di tecnologia per lo più esistente. Un passo cruciale verso la prevenzione degli impatti più catastrofici futuri del cambiamento climatico. Il piano, pubblicato sulla rivista One Earth la scorsa settimana, è in realtà un "aggiornamento" di un vecchio progetto dello stesso team di Stanford che mostrava un numero inferiore di paesi.

Il nuovo piano richiederebbe un investimento di 73 bilioni di dollari, con parte di questo denaro destinato allo sviluppo di nuove tecnologie, come quella che permetterebbe di compiere viaggi a lunga distanza e spedizioni più "green". Secondo i ricercatori, questa cifra sarà "riguadagnata" da sola entro sette anni e creerà milioni di posti di lavoro.

La completa transizione entro il 2050 potrebbe sembrare impossibile ma, secondo i ricercatori, potrebbe avverarsi perfino prima. "La cronologia è più aggressiva di qualsiasi scenario IPCC. Abbiamo concluso nel 2009 che una transizione del 100 percento entro il 2030 era tecnicamente ed economicamente possibile", afferma Mark Jacobson, autore principale dello studio e ingegnere di Stanford, a ScienceAlert. "Ma per motivi sociali e politici, una data per il 2050 è più pratica".

Sicuramente un grande passo avanti, che potrebbe essere aiutato dall'introduzione della fusione nucleare.