Touchscreen: lo schermo autopulente potrebbe essere realtà

Gli schermi touchscreen sono letteralmente ovunque. La touchbar di Apple ci ha mostrato come estendere in maniera più o meno efficiente i comandi del proprio laptop, mentre JBL ha messo uno schermo nei TWS, dimostrando che tutto è possibile nel campo della tecnologia.

Tuttavia, c'è ancora un dettaglio su cui siamo riusciti ad agire solo in maniera marginale e si tratta del problema delle impronte sulla superficie, cosa che scoraggia spesso all'uso delle dita, per esempio, su schermi più ampi come quelli di un notebook.

Si tratta di un problema che coinvolge praticamente tutti i campi in cui questi display vengono impiegati, autovetture incluse. Per questo, non stupisce affatto che sia stato un brand come General Motors ha proporre un brevetto per uno schermo autopulente, in grado di eliminare impronte e tracce di grasso dalla superficie esterna del pannello.

Il meccanismo è piuttosto complesso e prevede un'attivazione manuale oppure automatica durante la notte. Il brevetto spiega che verranno impiegati dei subpixel violetti in aggiunta ai classici RGB, in grado di andare ad attivare un elemento fotocatalizzatore presente sulla superficie esterna, che può anche interagire eventualmente anche con gli ultravioletti della luce solare.

In questo modo, dovrebbe andare a innescarsi una reazione chimica in grado di eliminare il materiale organico presente sul touchscreen. Come ogni brevetto, anche questo non è detto che riesca a vedere realmente la luce, ma sarebbe davvero interessante osservarne l'efficacia.