Niente tour per i Coldplay: 'Nessun concerto fin quando non saranno ecosostenibili'

E' disponibile da oggi a livello mondiale il nuovo doppio album dei Coldplay, Everyday Life, che però non sarà accompagnato dal classico tour promozionale. Ad annunciarlo il leader della band inglese, Chris Martin, secondo cui il gruppo ha scelto di non tornare a fare concerti a causa dei problemi ambientali e la bassa ecosostenibilità dei live.

Secondo Martin "tutti noi dobbiamo trovare il modo per far si che i nostri tour abbiano un impatto positivo sull'ecosistema", e dal momento che mancano soluzioni per raggiungere l'obiettivo, si è scelto di non tornare negli stadi ed arene.

La notizia sicuramente non farà piacere ai fan, ma era per certi versi prevedibile visto che a differenza di quanto fatto in passato non era stata annunciata alcuna data.

Gli unici show confermati al momento sono quelli in programma alle 15 di oggi, 22 Novembre, ad Amman, e del 25 Novembre al Natural History Museum di Londra, che rientra in un evento organizzato per raccogliere fondi per salvaguardare l'ambiente.

Per Chris Martin e soci non si tratta di una scelta inusuale, dal momento che sono sempre stati sensibili alle tematiche ambientali e sociali. Nel 2018 infatti avevano preso parte al progetto "Global Citizen EP1" curato da Pharrel Williams, i cui ricavi sono stati donati all'omonima organizzazione che mira a contrastare la povertà entro il 2030.

Per vedere i Coldplay in concerto quindi bisognerà aspettare un pò.

I britannici per annunciare la pubblicazione dell'album hanno adottato un approccio diverso rispetto agli altri gruppi, già a partire dagli spot pubblicitari.