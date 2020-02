Il Tour de France resta sulla Rai: rinnovata l'esclusiva fino al 2025

Prorogato per altri due anni l'accordo tra la Rai ed il Tour de France. La corsa ciclistica più affascinante al mondo resterà infatti esclusiva della Televisione di Stato fino al 2025, grazie alla partnership siglata tra l'Ebu e l'Amaury Sport Organisation.

L'evento ciclistico quest'anno prenderà il via il 27 Giugno e sarà trasmesso per i prossimi cinque anni sulle reti Rai, su Rai 2 per la precisione dopo il trasloco dello scorso anno. Come sempre il secondo canale della TV di Viale Mazzini darà ampio spazio alle corse nel proprio palinsesto estivo.

Per la Rai si tratta di un'ottima notizia, in quanto ha esteso i diritti per l'esclusiva free-to-air anche al ciclismo femminile. Ciò vuol dire che oltre alle competizioni classiche come la Parigi-Roubaix, il Giro delle Fiandre ed il Giro del Delfinato, saranno visibili anche altre gare ciclistiche, con protagoniste le corritrici femminili, che concorreranno in contemporanea con i maschi ma ad orari anticipati.

Rinnovati anche gli accordi per il Tour de France su Eurosport, che continuerà a godere dei diritti estesi anche per la Vuleta di Spagna, che in Italia sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky.

Ovviamente al momento non sono state annunciate le tappe che saranno trasmesse, e come sempre vi aggiorneremo.

Le gare trasmesse sulla Rai potranno essere viste anche sulla nuova RaiPlay.