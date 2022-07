Durante il Tour de France si versa acqua sull'asfalto per evitare che si sciolga

Poveri i ciclisti del Tour de France che stanno valorosamente pedalando anche con l'Europa che va a fuoco. Non letteralmente, ma quasi. In tutto il vecchio continente, infatti, un caldo torrido ha colpito il territorio e gli organizzatori della gara hanno iniziato a versare acqua su parti del percorso per assicurarsi che le strade non si sciolgano.

Secondo quanto riportano i media, l'Amaury Sport Organization (ASO), che gestisce il Tour, ha stanziato ben 10.000 litri d'acqua, suddivisi tra più camion, per colpire punti particolarmente "sensibili" al caldo durante il percorso. Un evento analogo si è verificato in Inghilterra, dove gli aerei di una base sono stati trasferiti perché l'asfalto si stava squagliando.

"In alcuni punti, l'asfalto inizierà a sciogliersi, non dappertutto ovviamente, ma diventerà molto più morbido", ha dichiarato un funzionario della sicurezza stradale alla tv France24. "Immaginate come potrebbe finire."

Raramente il Tour de France è stato cancellato, ma tra gli incendi in tutta Europa e il caldo cocente di questi ultimi giorni, molti si stanno chiedendo se valga effettivamente la pena (e soprattutto la salute dei ciclisti!) continuare. Senza contare, inoltre, che gettare dell'acqua sull'asfalto in un momento così delicato è un vero e proprio spreco di risorse.

Nel frattempo, recentemente, il capo delle Nazioni Unite ha parlato del cambiamento climatico come un "suicidio collettivo".