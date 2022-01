La Toyota alla 'conquista' della Luna: il suo rover è quasi pronto

La Toyota ha grandi ambizioni spaziali. Sta infatti lavorando con l'Agenzia Spaziale Giapponese per sviluppare un veicolo adatto all'esplorazione della superficie lunare, nella speranza di aiutare le persone a colonizzare la Luna entro il 2040, per poi puntare dritti verso Marte.

Il veicolo, in fase di sviluppo con la Japan Aerospace Exploration Agency, si chiama Lunar Cruiser, denominazione scelta per rende omaggio all'iconico SUV Toyota Land Cruiser (avete notato anche voi una somiglianza con il Mako di Mass Effect?).

Takao Sato, direttore del progetto presso la Toyota Motor Corp, ha affermato di voler creare un mezzo che le persone possano utilizzare a 360°; per mangiare, lavorare, dormire e comunicare con gli altri in tutta sicurezza, così come sulla Terra, anche nello spazio.

"Consideriamo lo spazio come il luogo perfetto per la nostra trasformazione epocale. Viaggiando oltre i confini della Terra, potremmo essere in grado di sviluppare telecomunicazioni e altre tecnologie che si riveleranno preziose per la vita umana futura", ha detto Sato in una intervista ad Associated Press.

La Toyota ha inoltre contattato un'altra impresa tecnologica, la Gitai Japan Inc., per lo sviluppo di un braccio robotico per il Lunar Cruiser, progettato per eseguire compiti complessi come l'ispezione e la manutenzione. La sua "funzione rampino" consentirà poi di cambiare l'estremità del braccio in modo che possa funzionare come strumenti diversi, permettendo così di scavare, sollevare o spazzare.

Shinichiro Noda, ingegnere Toyota, si è detto entusiasta del progetto lunare, una prosecuzione ideale dell'ambizione principale della casa automobilistica giapponese, quella di servire i propri clienti ovunque, non solo sulla Terra.

"Mandare le nostre auto sulla Luna è la nostra nuova missione", ha detto Noda, "Toyota ha veicoli quasi ovunque, ora si tratta di portare le nostre auto in un posto in cui non siamo mai stati".

Non solo Toyota sta puntando alla "conquista" dello spazio, anche un'altra impresa giapponese privata, chiamata Ispace Inc., sta infatti lavorando su alcuni rover lunari, da impiegare sia in orbita che sul terreno, il cui sbarco è previsto entro la fine dell'anno. Staremo a vedere.

Anche gli Emirati Arabi vogliono inviare il primo rover arabo sulla Luna nel 2024, mentre questi due rover gemelli potrebbero esplorare la Luna contemporaneamente, un giorno.