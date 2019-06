Toys 'R' Us, non tutto è perduto: il rivenditore di giocattoli è pronto al ritorno?

Lo scorso anno abbiamo a lungo parlato della chiusura di Toys 'R' US, arrivata dopo la bancarotta richiesta dai dirigenti del colosso dei giocattoli americano. A quanto pare però non tutto sarebbe perduto e la catena di negozi potrebbe presto tornare.

A riportare la notizia Bloomberg, secondo cui Richard Barry, CEO di Tru Kids Brands che ha acquisito i diritti per l'utilizzo del marchio Touys 'R' Us lo scorso ottobre, starebbe lavorando ad una riorganizzazione della società che dovrebbe portare al ritorno sul mercato.

Nello specifico, il nuovo business plan prevederebbe un ridimensionamento delle attività rispetto al passato, con negozi che dovrebbero essere grandi circa un terzo rispetto a quelli storici. Ovviamente, a fianco dei nuovi punti vendita (che in totale dovrebbero essere sei), Toys 'R' Us potrebbe proporre anche un sito web per l'acquisto online dei giocattoli.

Entro il 2019 (si parla in concomitanza con il periodo delle festività natalizie) dovrebbero riaprire due punti vendita fisici, mentre nel 2020 il numero totale dovrebbe raggiungere la mezza dozzina. Ovviamente il tutto sarà limitato agli Stati Uniti.

Un dirigente di un'azienda di giocattoli ha dichiarato che il settore potrebbe trarre vantaggio da questo eventuale ritorno, nonostante colossi come Walmart e Target abbiano ampliato la vendita di questo tipo di prodotti.