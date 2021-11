Anche TP-Link partecipa al Black Friday 2021: sconti oltre il 40% su router e prese smart

Giornata ricca di annunci in vista del Black Friday 2021 del prossimo 26 Novembre 2021. Anche TP-Link, infatti, ha annunciato che da domani venerdì 19 Ottobre, per 10 giorni, sul brand store ufficiale di Amazon sarà possibile godere di una serie di sconti fino ed oltre al 40% su tantissimi prodotti.

Le promozioni previste sono di tre tipologie: si parte con i Best Deal per arrivare ai vantaggiosi Tap Deal, che saranno attivi per tutto il periodo. A queste si aggiungeranno le offerte lampo (Lightning Deal) previste esclusivamente nel weekend del Black Friday e Cyber Monday dal 26 al 29 Novembre 2021.

Gli sconti riguarderanno principalmente la gamma di router WiFi 6, come l'Archer AX90, AX73 ed AX55, ed i dispositivi della gamma Deco Mesh, incluso il nuovo modello WiFi 6 Deco X20-4G che sfrutta la rete mobile per assicurare una connessione stabile, diffusa e senza alcuna interruzione di segnale.

Presenti in offerta anche i dispositivi dell'ecosistema Tapo, composto da videocamere di sicurezza per interno come Tapo C11 e C210 ed esterno (come il C320WS), a cui si aggiungono le prese smart Tapo P100 e P110 e le lampadine smart Tapo L510E ed L530E. In offerta anche le nuove strisce LED multicolore Tap L920-5 che consentono di rendere la casa intelligente e colorata.

Tutte le promozioni saranno proposte direttamente sul negozio TP-Link di Amazon.