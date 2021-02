TP-Link punta sul WiFi 6 ed il 5G con i nuovi router e sistemi mesh

La nuova quotidianità a cui ci ha abituati il Coronavirus nell'ultimo anno ha spinto molte aziende a cambiare le strategie societarie per andare incontro alle esigenze degli utenti. Lo smart working e la didattica a distanza richiedono nuove soluzioni per accedere alla connettività ed in quest'ottica si aggiungono le new entry del listino TP-link.

Il produttore, che da 10 anni lavora in Italia e che ha contribuito alla realizzazione di infrastrutture di rete anche in hotel ed altri luoghi pubblici, ha svelato che prossimamente arriveranno nei negozi tanti nuovi prodotti dedicati al WiFi 6 ed il 5G.

Per quanto concerne il 5G, la new entry del listino è rappresentata dal sistema mesh Deco X80-5G, caratterizzato dalla connettività di nuova generazione, ma anche dal WiFi 6 Standard AX6000, una porta da 2,5 Gbps ed una Gigabit, a cui si aggiunge il supporto telefonia VoLTE, VOIP e la funzioni DECT.

Passando ai modem, router ed extender WiFi 6, invece, le novità sono più corpose. Partendo dai router, troviamo gli Archer AX10 / AX50 / AX6000 / AX11000, mentre per quanto riguarda il modem router arriva nei negozi il VX220-Gv, che si aggiunge al range extender RE505x ed ai sistemi mesh Deco X20.

Questa novità si aggiunge all'annuncio di Google ed Intel che mirano a velocizzare la diffusione della nuova rete 5G.