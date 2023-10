Tracce di DNA recuperate da un guscio di tartaruga di 6 milioni di anni

Un gruppo internazionale di scienziati ha recentemente compiuto un'impressionante scoperta riguardo a un antico fossile di tartaruga; all'interno del carapace, rimasto integro fin dal periodo del Miocene, è stato possibile identificare un composto chimico legato al DNA. Vediamo i dettagli della ricerca.

Stiamo parlando del guscio di una tartaruga marina, della cui famiglia oggi rimangono solo 7 specie diverse - e tutte di loro in pericolo di estinzione. Forse anche a causa di questo, sappiamo ancora poco sulla loro storia evolutiva, in particolare su quella della tartaruga olivastra (Lepidochelys olivacea).

Secondo i ricercatori, l'individuo, diseppellito da una formazione nella costa panamense, apparteneva al lignaggio di questa specie. La sua antichità risalente al tardo Miocene (circa 6 milioni di anni fa), potrebbe farne uno dei fossili più vecchi legati al genere Lepidochelys.

Ma ancor più sorprendente è stato trovare del DNA all'interno delle ossa fossilizzate. Il team aveva infatti individuato delle cellule di tessuto osseo ancora intatte, per poi eseguire dei test per verificare la presenza di materiale genetico. "Tra tutti i fossili di vertebrati mai trovati sul pianeta, ciò era accaduto solo per due dinosauri, tra i quali il T. Rex," ha spiegato il dott. Edwin Cadena, coautore dello studio.

La scoperta è dunque di enorme importanza, non solo per avere un'immagine più chiara della biodiversità risalente alla nascita dell'istmo di Panama (che divide i Caraibi dal Pacifico), ma anche per comprendere meglio la conservazione di tessuti e proteine nei fossili.

Rimanendo in tema, qualche anno fa in Spagna è stata trovata una tartaruga estinta gigante.