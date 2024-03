Tracollo FTX, l'incredibile vicenda crypto: Bankman-Fried condannato a 25 anni di carcere

Dopo la chiusura del maxi processo sul tracollo FTX, arriva la sentenza per il co-fondatore dell'exchange di criptovalute: Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per frode.

300 mesi per sette capi d'accusa, dalle accuse di frode a quelle di cospirazione: questa è la pena applicata dal giudice Lewis Kaplan. Poco importa la suddivisione in due pene "separate" da 240 mesi e 60 mesi, dato che vanno scontate consecutivamente: il totale ammonta, per l'appunto, a 25 anni.

La sentenza rappresenta una via di mezzo tra quanto richiesto dai pubblici ministeri (che optavano per 40-50 anni) e quanto tentato invece di ottenere dagli avvocati di Bankman-Fried (che volevano sei anni e mezzo in meno). La pena massima applicabile era di 110 anni, ma il giudice ha ritenuto eccessivo spingersi fino a quel punto.

Il processo è sceso nel dettaglio delle cifre "andate in fumo" per via del tracollo di FTX. I clienti dell'exchange di criptovalute hanno perso, in totale, 8 miliardi di dollari. Si è inoltre fatto riferimento al tentativo di Bankman-Fried di interferire con le indagini, ad esempio testimoniando falsamente quando interrogato in merito alle tempistiche con cui venne a conoscenza degli 8 miliardi di dollari "mancanti".

Insomma, la difesa del co-fondatore di FTX non ha funzionato e si è giunti a una condanna in sole 4 ore. Nel frattempo, Bankman-Fried è già in prigione dall'11 agosto 2023. Il motivo? Ha violato le condizioni della sua cauzione.



Non avete seguito l'assurda vicenda? Non preoccupatevi: è già in lavorazione un film sul crollo di FTX.

