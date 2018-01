Tractive annuncia un collare GPS per il monitoraggio dei gatti

Novità anche per i nostri amici a quattro zampe dal CES di Las Vegas. Tractive, una società specializzata in localizzatori GPS per animali domestici, alla fiera del Nevada ha annunciato due nuovi prodotti: un tracker per cani e GPS Cat, un collare per localizzare rapidamente i gatti.

Questo nuovo localizzatore per felini rappresenta una prima assoluta per l'azienda. Pesa solo 32 grammi e si adatta perfettamente sia ai gatti di piccole che grandi dimensioni. Inoltre, include anche un sistema di protezione che sgancia automaticamente il collare nel caso in cui il gatto dovesse bloccarsi in qualche ostacolo (che sia un ramo, o altro).

Tuttavia, se il collare dovesse staccarsi mentre il gatto è in giro, la companion app sviluppata ad hoc permetterà di trovarlo e localizzarlo rapidamente, per evitare di smarrirlo.

La nuova soluzione per cani, invece, include delle batterie rimovibili che permettono al collare di restare sempre attivo, dal momento che si può effettuare lo switch facilmente. Inoltre, è stato anche presentato un nuovo chip battezzato Tractive Motion, che attraverso un'applicazione dedicata permetterà di ottenere maggiori informazioni sullo stato d'attività dei cani e sui loro spostamenti.

Questo tracker si può agganciare facilmente al collare di un cane, ed è in grado di fornire informazioni molto accurate sugli spostamenti, al punto che divide gli amici a quattro zampe in tre categorie: pigro, attivo e dinamico, proprio come avviene per gli esseri umani.

L'arrivo di entrambi i prodotti è previsto nei prossimi mesi in Europa, ad un prezzo non noto.