Trade Republic lancia in Italia il trading di criptovalute: supportate BTC, ETH ed altre

Trade Republic annuncia oggi il lancio in Italia del trading di criptovalute. A meno di un mese dall'entrata ufficiale nel mercato italiano, la piattaforma dà la possibilità di investire in cryto tramite app.

Il funzionamento è molto simile a quello di altri strumenti finanziari: è sicuro, semplice, veloce e senza commissioni, con spread controllati e solo 1 Euro per transazione che serve a coprire i costi esterni.

Inizialmente su Trade Republic sono disponibili Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Stellar, EOS, Uniswap e Chainlink.

“Fattori macroeconomici come tassi di interesse negativi e inflazione nell’Eurozona richiedono agli investitori di adottare nuove strategie di investimento. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti opportunità di risparmio diversificato e di lungo termine”, afferma Emanuele Agueci, Country Manager per l’Italia di Trade Republic “Le criptovalute stanno diventando sempre più popolari e oggi rappresentano un mercato stimato di 2,5 trilioni di dollari. E l’Italia non fa eccezione: il 18% degli italiani dichiara di possedere Bitcoin, una delle percentuali più alte in Europa”.

Ovviamente, il trading di criptovalute su Trade Republic è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non è prevista alcuna commissione di custodia, commissioni d'ordine variabili o gas fees.

“L’educazione e la conoscenza sono le nostre priorità”, afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic “Il trading di criptovalute è adatto a investitori informati che hanno familiarità con i mercati volatili. Per questo motivo, nell’app educhiamo gli utenti sulla volatilità e sullo sviluppo del mercato, e offriamo ulteriore materiale informativo per comprendere meglio le criptovalute”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Bitcoin sarebbe vicino ad una ripresa dopo il calo degli scorsi giorni.