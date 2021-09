Trading online: Consob a quota 500 siti oscurati in Italia, la lista

Con un comunicato stampa diffuso quest'oggi, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha annunciato di aver superato quota 500 siti web oscurati in poco più di due anni, in quanto offrivano servizi finanziari abusivi.

Questa operazione rientra nella vigilanza periodica che effettua la Consob al fine di tutelare i consumatori.

Gli ultimi siti per cui Consob ha predisposto l'oscuramento sono i seguenti:

Dzikanta Limited (sito internet https://euromts.uk);

Felicity Group Ltd (sito internet https://unionstock.cc);

GS4trade Invest Limited (sito internet https://gs4trade.com);

"Capitrades" (sito internet https://capitrades.com e relativa pagina https://secure.capitrades.com);

FUNDIZA Ltd (sito internet www.fundiza.com);

Plus CFD Ltd (sito internet https://pluscfd.co e relativa pagina https://accounts.pluscfd.co);

"Medica Trade" (sito internet https://medicatrade.cc e relativa pagina https://client.medicatrade.cc);

Nata Trade Limited (sito internet www.nata-trade.com e pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com);

Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited (sito internet https://eu-investings.com e relativa pagina https://client.eu-investings.com);

"DevTech Holding" (sito internet www.capital-swiss.com e relativa pagina https://clientarea.capital-swiss.com).

Nel comunicato stampa di Consob viene anche sottolineato che sono in corso in queste ore le attività di oscuramento da parte dei provider che operano in Italia e per tale motivo l'oscuramento potrebbe richiedere alcuni giorni.

"La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo" evidenzia Consob, che richiama l'attenzione degli utenti a consultare la sezione "Occhio alle truffe" del proprio sito web dove sono presenti tutte le informazioni per operare in sicurezza