La tradizione del coniglio pasquale potrebbe essere nata in Gran Bretagna

Pasqua è già passata da un paio di giorni, tuttavia, degli archeologi potrebbero aver trovato il luogo di origine della tradizione del coniglio pasquale. Quando polli e lepri arrivarono per la prima volta in Gran Bretagna più di 2000 anni fa, gli antichi abitanti del luogo li associarono agli Dèi.

"La Pasqua è un importante festa britannica, ma nessuno dei suoi elementi iconici è originario della Gran Bretagna. L'idea che le galline e le lepri inizialmente avessero associazioni religiose non è sorprendente poiché studi interculturali hanno dimostrato che alle cose esotiche e agli animali viene spesso assegnato uno status soprannaturale", afferma la ricercatrice capo, Naomi Sykes, in una dichiarazione.

Le prime lepri e galline della Gran Bretagna furono accuratamente seppellite intatte senza segni di taglio o altre prove di macellazione, prova che gli animali non fossero importati esclusivamente per il consumo. La datazione al radiocarbonio di ossa trovate in diversi siti suggerisce che gli animali furono introdotti contemporaneamente durante l'Età del ferro, tra il V e il III secolo a.C.

"I resoconti storici hanno suggerito che le galline e le lepri erano troppo speciali per essere mangiate e invece erano associate a divinità: polli con un dio dell'Età del Ferro affine al mercurio romano e lepri con una dea lepre femmina sconosciuta. L'associazione religiosa di lepri e galline durò per tutto il periodo romano", afferma Sykes. Tutto questo fino a quando i romani non invasero la regione secoli dopo.

Tuttavia, il consumo di questi animali durò fino a quando l'Impero romano si ritirò dalla Gran Bretagna nel 410 d.C. Le prove archeologiche suggeriscono che i conigli non furono mangiati di nuovo fino al periodo medievale, ma le popolazioni di polli aumentarono, probabilmente seguendo l'ordine del VI secolo di San Benedetto che proibiva di mangiare animali a quattro zampe durante i periodi di digiuno cattolico.

Fu solo nel 13° secolo che i conigli furono reintrodotti a tavola, questa volta come cibo per l'élite. Le loro popolazioni aumentarono sempre di più, fino a quando non diventarono elementi molto diffusi nel paesaggio nel XIX secolo, diventando poi comuni come piatti durante la Pasqua.