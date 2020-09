Ecco quale tradizione non faceva parte del matrimonio degli antichi romani

I romani sono stati certamente dei gran romantici, tuttavia una cosa non facevano quando due persone si univano in matrimonio: non gettavano riso dopo la cerimonia... ma del grano. Il motivo? Continuate a leggere per scoprire queste e altre curiosità su questo antico popolo che, ancora oggi, ci dimostra tutto il suo "modernismo".

Innanzitutto la mattina dello sposalizio la casa della sposa era addobbata a festa con fiori, nastri di tutti i colori e tappeti. La donna si copriva il capo con il flammeum, un velo arancione, sul quale veniva posta una corona di mirto e fiori d’arancio. La donna veniva assistita dalla pronuba, un'altra donna che doveva aver avuto un unico marito.



Il fidanzato, dal canto suo, aveva l'obbligo (sopratutto per tradizione) di consegnare alla ragazza un pegno per garantire l'adempimento della sua promessa di matrimonio, un anello che lei si metteva all'anulare della mano sinistra. Neanche questa scelta è stata fatta a caso, secondo Aulo Gellio anatomicamente questo è l'unico dito a presentare un sottilissimo nervo che lo collega direttamente con il cuore.



Inoltre, nell'Antica Roma, esistevano diversi tipi di matrimonio. Il cummanu: la sposa era sottomessa al marito che aveva potere assoluto su di essa (molto diffuso tra la classe povera); il coempito: il padre cedeva la figlia allo sposo, una sorta di matrimonio combinato; infine il sine manu, un matrimonio fondato sulla volontà degli sposi e poteva esser sciolto senza difficoltà.



Perché non buttavano il riso? Semplicemente perché in quel luogo non era ancora diffuso!