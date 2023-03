Ecco le tradizioni più strane durante l'incoronazione di Re Carlo

I reali inglesi hanno delle tradizioni secolari che attuano durante l'incoronazione, ma che potrebbero sembrare davvero molto strane ai nostri occhi. Oltre a dover mangiare una torta fatta con parassiti succhiasangue, una tradizione vuole che il monarca venga unto con oli sacri durante la cerimonia di incoronazione.

Quest'ultimo, noto come crisma, viene utilizzato nel battesimo e viene consacrato durante una cerimonia nella chiesa del Santo Sepolcro, a Gerusalemme. Per la cerimonia di re Carlo III, il crisma è stato realizzato con olive raccolte dal Monte degli Ulivi (e profumato di rosa, gelsomino, cannella, neroli, fiori d'arancio e sesamo) presso il Monastero di Maria Maddalena e il Monastero dell'Ascensione.

Secondo i resoconti storici, durante le passate incoronazioni veniva utilizzato anche dell'olio secreto dalle ghiandole degli zibetti e di altri piccoli mammiferi, così come l'olio dei grumi cerosi trovati nell'intestino delle balene noto come ambra grigia, una sostanza molto preziosa che vale tantissimi soldi.

È l'arcivescovo di Canterbury che si occuperà di "untare" il Re, utilizzando delle attrezzature secolari - tra cui un cucchiaio del 1649. Secondo la tradizione, Carlo dovrebbe anche indossare un mantello fatto di ermellini, ma potrebbe rinunciarci per "far riflettere sul ruolo del monarca e guardare al futuro, pur essendo radicato in tradizioni e fasti di lunga data."

Allo stesso modo, durante la cerimonia non sarà utilizzato nemmeno il diamante Koh-i-Noor, poiché l'India sta facendo pressioni sul Regno Unito affinché lo restituisca al Paese da cui è stato sottratto a metà del XIX secolo.